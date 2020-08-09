السعودية اليوم / فيفاء .. مدرجات الحقول تدثر السحاب



فيفاء 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

تعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر ، فارتدت حلة خضراء بهيجة ، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب ، بطبيعة ساحرة خلابة ، وأجواء باردة عليلة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

12:58ت م

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فيفاء 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واستعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر ، فارتدت حلة خضراء بهيجة ، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب ، بطبيعة ساحرة خلابة ، وأجواء باردة عليلة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " ، المناظر الخلابة والأجواء البديعة بمحافظة فيفاء ، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً ، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية إلى غطاء أخضر على قمم الجبال .// انتهى //12:58ت م0049

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