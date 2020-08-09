السعودية اليوم / اختتام فعاليات مبادرة "فرحة العيد" بمحافظة العقيق



الباحة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

اختتمت أمس, فعاليات مبادرة "فرحة العيد, الذي نظمه مجلس شباب منطقة الباحة ممثلاً في اللجنة التنسيقية للشباب بالمحافظة, بحضور محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, ووكيل المحافظ هزاع بن ناصر ال قرملة, وذلك بحديقة طيبة الاسم, وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت الفعاليات التي شارك فيها أكثر من 5 ألف زائر طوال أيام المبادرة، العديد من البرامج النوعية التي تضمنت أنشطة ترفيهية وثقافية وتراثية ومسابقات وعروضا فلكلورية، شارك فيها الحضور ووزّعت خلالها الجوائز على المشاركين.

وتضمن المهرجان أركاناً شعبياً من التراث المحلي، إضافة إلى سوق الأسر المنتجة الذي لقي إقبالاً كبيراً من المتسوقين, وركن الفروسية, والجهات الحكومية, والفن التشكيلي, والتصوير, والمشاريع الصغيرة، كما خصصت أماكن للعب الأطفال ومشاركتهم في أداء الفعاليات على المسرح وإبراز مواهبهم وتقديمها أمام الحضور الذين خصصت لهم أماكن للجلوس ومراقبة أطفالهم في أجواء عائلية بهيجة تتواكب مع فرحة العيد, كما شمّل المسرح فرقة الفنون الشعبية, وفرقة النيرسان الاستعراضية.

وأثنى رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران، على جهود رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية للشباب العقيق, التي أدت إلى نجاح مبادرة "فرحة العيد"، منوهاً بتوجيهات سمو أمير المنطقة، ومتابعة وكيل إمارة الباحة, التي كانت الداعم الحقيقي في نجاح هذه المبادرة، مؤكداً بأن هناك توجهات بإقامة فعاليات مشابه بمحافظة العقيق خلال الأيام القادمة.

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12:12ت م

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