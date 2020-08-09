السعودية | فيفاء .. مدرجات الحقول تدثر السحاب

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيفاء .. مدرجات الحقول تدثر السحاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:23 مساءً, 9 أغسطس 2020 م المناطق - واس تعيش فيفاء هذه الأيام عرس المطر ، فارتدت حلة خضراء بهيجة ، بمدرجاتها التي تبدو كحديقة فوق السحاب ، بطبيعة ساحرة خلابة ، وأجواء باردة عليلة.

وبدت المناظر الخلابة والأجواء البديعة بمحافظة فيفاء ، فمع الحالة المطيرة التي تشهدها منطقة جازان حالياً ، تحولت غاباتها ومدرجاتها بفواكهها وحبوبها ونباتاتها العطرية إلى غطاء أخضر على قمم الجبال .

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