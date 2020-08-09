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بالقهوة العربية وثمار رطب البرني التي تشتهر بها محافظة ينبع مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وجريًا على عادتها السنوية، نظّمت إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية اليوم، برنامج معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أول أيام العمل الرسمي.
وتناول الجميع عند دخولهم للمقر الرئيسي القهوة والتمر رمز الأصالة العربية وكرم الضيافة الأصيلة، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو من الألفة والفرح والسرور يعبّر عن عمق التلاحم والمودة التي يتسم بها منسوبو الهيئة الملكية.
يُذكر أن الهيئة الملكية بينبع، اتخذت -خلال مناسبة المعايدة- كل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
محافظة ينبع عيد الأضحى المبارك
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 12:45 PM
اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوروناشاهد.. القهوة وثمار رطب البرني حاضرة بمعايدة ملكية ينبع لمنسوبيها
بالقهوة العربية وثمار رطب البرني التي تشتهر بها محافظة ينبع مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وجريًا على عادتها السنوية، نظّمت إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية اليوم، برنامج معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في أول أيام العمل الرسمي.
وتناول الجميع عند دخولهم للمقر الرئيسي القهوة والتمر رمز الأصالة العربية وكرم الضيافة الأصيلة، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة في جو من الألفة والفرح والسرور يعبّر عن عمق التلاحم والمودة التي يتسم بها منسوبو الهيئة الملكية.
يُذكر أن الهيئة الملكية بينبع، اتخذت -خلال مناسبة المعايدة- كل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
، شاهد.. القهوة وثمار رطب البرني حاضرة بمعايدة ملكية ينبع لمنسوبيها ،
المصدر : الخليج 365
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