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أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.
وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".
وكان رئيس الحكومة قد قال أمس، في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الإثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.
وقال: "أنا مستعد لتحمُّل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".
وتأتي استقالة عبدالصمد من الحكومة، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم: نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية مروان حمادة.وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 12:11 PM
قالت: بعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من حكومة "دياب"
أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، أن وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أعلنت استقالتها من حكومة حسان دياب.
وقالت الوزيرة في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".
وكان رئيس الحكومة قد قال أمس، في كلمة متزامنة مع احتجاجات شعبية، إنه سيطرح الإثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يخرج لبنان من أزمته البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.
وقال: "أنا مستعد لتحمُّل المسؤولية لشهرين كي يتفقوا على حل الأزمة".
وتأتي استقالة عبدالصمد من الحكومة، غداة استقالة 5 نواب من البرلمان اللبناني، هم: نواب حزب "الكتائب" برئاسة سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، وعضو كتلة جنبلاط النيابية مروان حمادة.
، وزيرة الإعلام اللبنانية معلنة استقالتها التغيير بقي بعيد المنال ،
المصدر : الخليج 365
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