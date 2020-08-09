شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان : الطائرة الإغاثية الرابعة تقلع إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل
سير مركز الملك سلمان للإغاثة الطائرة الإغاثية الرابعة صباح اليوم لمساعدة منكوبي حادث انفجار مرفأ بيروت، وتحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات العاجلة، تشمل الأدوية وأجهزة علاج الحروق والمحاليل الطبية والكمامات والقفازات والمعقمات والخيوط الجراحية والسلال الغذائية والدقيق والتمور والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش والأواني
وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مساعدات طبية وغذائية وإيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنًا، تم نقلها عبر أربع طائرات
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