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نجاة مدير تعليم عفيف بعد انقلاب سيارته

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2020-08-09

نجاة مدير تعليم عفيف بعد انقلاب سيارته

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجا مدير تعليم عفيف، صباح اليوم الأحد، من حادث مروري إثر انقلاب سيارته على طريق عفيف.

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وفي التفاصيل، تعرض مدير تعليم عفيف، سعيد بن مساعد الزهراني، لحادث انقلاب مركبته على طريق عفيف، بالقرب من ظلم بعد انحرافها عن الطريق.

وتم نقل الزهراني إلى مستشفى ظلم، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وخرج بعدها.

‏وتقدم منسوبو ومنسوبات ⁧‫التعليم بالتهنئة إلى الزهراني على سلامته من الحادث.



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