، حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
في مهنة قلّ ما ترى فيها النساء، كسرت بائعة بقالة شابة حاجز الخجل، إذ تقضي في بقالتها أكثر من 10 ساعات عمل في اليوم بهمة ونشاط وتفاؤل بنجاح مشروعها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية إطلاقه.
فِي التفاصيل، اتجهت الشابة نوف النحاس؛ إلى سوق العمل الحر ومن دكانها الصغير بدأت مشروعها في بيع المواد الغذائية لتكون أول سعودية تعمل في هذا القطاع في مدينة سكاكا.
وتبدأ الشابة "النحاس" عملها بترتيب أرفف بقالتها وملء الثلاجات من العصائر والمواد المبردة لتنتظر بعد ذلك زبائنها الذين تحظى بثقتهم واحترامهم.
وعن بداية مشروعها ودخولها هذا المجال الجديد، قالت "النحاس" لـبرنامج "mbc في أسبوع" مع منصور المزهم: "بدأت فكرت المشروع خلال فترة منع التجوّل بسبب أزمة كورونا وبعد افتتاحه كنا نقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتصاريح الممنوحة لنا وقتها".
وأضافت: "كنا خلال فترة منع التجوّل نقوم بتوصيل جميع الطلبات للمنازل بحيث يحصل الزبائن على احتياجاتهم كافة، ووجدنا بعدها ترحيباً وتشجيعاً ودعماً من أهل الحارة".
وتابعت: "خلال فترة المشروع وافتتاحه ادخرت مبلغاً من المال من راتبي الخاص لتأسيس مشروع آخر يدر دخلاً عليّ".
ولفتت "النحاس"؛ إلى أنها مع بداية افتتاحها للمشروع واجهت مشاعر وعلامات استغراب كثيرة من بعض الأهالي؛ كيف أن فتيات يعملن كبائعات في محل تموينات؟".
واستدركت: "لكن بعد مرور 15 يوماً تقريباً من عملي في البقالة وجدت دعماً وترحيباً بالفكرة والكثير منهم شجعني على الاستمرار في المشروع وأطمح -بإذن الله- خلال السنوات المقبلة لافتتاح مزيد من التموينات التي يديرها ويعمل بها طاقم نسائي".
وعن الصعوبات التي واجهتها في المشروع تضيف بائعة البقالة "النحاس": "كون المجال جديداً نعاني نقصاً في المناديب لكون المقر جديداً وغير معروف لكننا نطمح للتوسع وافتتاح المزيد".
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 11:35 AM
تقضي داخلها 10 ساعات عمل يومياً متفائلة بنجاح مشروعها رغم الصعوباتحلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا
في مهنة قلّ ما ترى فيها النساء، كسرت بائعة بقالة شابة حاجز الخجل، إذ تقضي في بقالتها أكثر من 10 ساعات عمل في اليوم بهمة ونشاط وتفاؤل بنجاح مشروعها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها في بداية إطلاقه.
فِي التفاصيل، اتجهت الشابة نوف النحاس؛ إلى سوق العمل الحر ومن دكانها الصغير بدأت مشروعها في بيع المواد الغذائية لتكون أول سعودية تعمل في هذا القطاع في مدينة سكاكا.
وتبدأ الشابة "النحاس" عملها بترتيب أرفف بقالتها وملء الثلاجات من العصائر والمواد المبردة لتنتظر بعد ذلك زبائنها الذين تحظى بثقتهم واحترامهم.
وعن بداية مشروعها ودخولها هذا المجال الجديد، قالت "النحاس" لـبرنامج "mbc في أسبوع" مع منصور المزهم: "بدأت فكرت المشروع خلال فترة منع التجوّل بسبب أزمة كورونا وبعد افتتاحه كنا نقوم بتوصيل الطلبات للمنازل بالتصاريح الممنوحة لنا وقتها".
وأضافت: "كنا خلال فترة منع التجوّل نقوم بتوصيل جميع الطلبات للمنازل بحيث يحصل الزبائن على احتياجاتهم كافة، ووجدنا بعدها ترحيباً وتشجيعاً ودعماً من أهل الحارة".
وتابعت: "خلال فترة المشروع وافتتاحه ادخرت مبلغاً من المال من راتبي الخاص لتأسيس مشروع آخر يدر دخلاً عليّ".
ولفتت "النحاس"؛ إلى أنها مع بداية افتتاحها للمشروع واجهت مشاعر وعلامات استغراب كثيرة من بعض الأهالي؛ كيف أن فتيات يعملن كبائعات في محل تموينات؟".
واستدركت: "لكن بعد مرور 15 يوماً تقريباً من عملي في البقالة وجدت دعماً وترحيباً بالفكرة والكثير منهم شجعني على الاستمرار في المشروع وأطمح -بإذن الله- خلال السنوات المقبلة لافتتاح مزيد من التموينات التي يديرها ويعمل بها طاقم نسائي".
وعن الصعوبات التي واجهتها في المشروع تضيف بائعة البقالة "النحاس": "كون المجال جديداً نعاني نقصاً في المناديب لكون المقر جديداً وغير معروف لكننا نطمح للتوسع وافتتاح المزيد".
، حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حلمها "تموينات" يديرها طاقم نسائي.. "نوف" وقصة أول بقالة سعودية بسكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.