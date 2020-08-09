نجاة مسؤول بـ «التعليم» من حادث انقلاب سيارة على طريق عفيف

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الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):أنقذت العناية الإلهية مدير تعليم عفيف "سعيد بن مساعد الزهراني " من حادث إنقلاب سيارته اليوم الأحد على طريق عفيف .
وكشفت مصادر ، أن الحادث وقع بالقرب من ظلم إثر إنحراف السيارة على الطريق وتم نقله إلى المستشفى وخرج بعد التأكد من سلامته ، كما لم يكن معه أحد في المركبة .
من جانبهم ، أعرب منسوبو ومنسوبات التعليم عن تهنئتهم لـ"الزهراني " لنجاته من الحادث .
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