شكرا لمتابعة خبر عن نجاة مسؤول بـ «التعليم» من حادث انقلاب سيارة على طريق عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عفيف (صدى):

أنقذت العناية الإلهية مدير تعليم عفيف "سعيد بن مساعد الزهراني " من حادث إنقلاب سيارته اليوم الأحد على طريق عفيف .

وكشفت مصادر ، أن الحادث وقع بالقرب من ظلم إثر إنحراف السيارة على الطريق وتم نقله إلى المستشفى وخرج بعد التأكد من سلامته ، كما لم يكن معه أحد في المركبة .

من جانبهم ، أعرب منسوبو ومنسوبات التعليم عن تهنئتهم لـ"الزهراني " لنجاته من الحادث .