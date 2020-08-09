شكرا لمتابعة خبر عن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة التعليم الكشف عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات غداً الإثنين وحتى 25 ذي الحجة الجاري ، وذلك عبر نظام نور . أعلنت وزارة التعليم الكشف عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات غداً الإثنين وحتى 25 ذي الحجة الجاري ، وذلك عبر نظام نور . وسيتم إعتماد حركة النقل بداية محرم المقبل ومن ثم إخلاء الطرف وبدء العمل في 4 من نفس الشهر . كما يحق للمعلم أو المعلمة الإعتراض خلال الفترة من إعلان الحركة وحتى 29 ذي الحجة .

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