«الصحة» تكشف تأثير خطير للمشروبات الغاذية على الجسم بعد مرور 20 دقيقة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة عن تأثيرات خطيرة للمشروبات الغازية على الصحة محذرة من تناولها . كشفت وزارة الصحة عن تأثيرات خطيرة للمشروبات الغازية على الصحة محذرة من تناولها . وأكد " الصحة " في رسالة توعوية لها أنه بعد تناول المشروبات الغازية بـ 20 دقيقة فقط يحذث إجهاد للبنكرياس وفرز الكثير من الأنسولين مما يهدد بمرض السكري . وأضافت أن السكريات تتحول لدهون مخزنة بالجسم بعد مرور 30 دقيقة فقط . وأشارت أن المشروبات الغزية تسبب السكري فضلاً عن ضغط الدم وهشاشة العظام ويجب ابتعاد الجميع عنها بإختلاف الفئات العمرية .

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