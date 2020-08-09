شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف من السابق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: " حالة رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة " .

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وأضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الغربي من السعودية .. والله أعلم" .