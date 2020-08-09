شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تطلب الطلاق بعد 9 أشهر من تجسسها على زوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اكتشف مواطن أن زوجته استنسخت تطبيق " الواتس اب " الخاص به، على جوالها، حيث أصبحت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جواله.
واعتبر المواطن تصرف زوجته جريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته، لكنها طلبت الطلاق.
يذكر أن مثل تلك الجرائم عقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.
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