هل يُفضل الاستثمار في الذهب حالياً في ظل التوترات الاقتصادية العالمية؟ خبير اقتصادي يجيب

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أكد الكاتب الاقتصادي عبدالله الربدي أن الاستثمار في الذهب دومًا ما يصاحب التوترات الاقتصادية والمخاوف العالمية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت بشكل رئيسي في ازدياد الاستثمار في الذهب في الوقت الحالي.

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وأوضح، خلال حديث لقناة MBC، أن التوترات السياسية على غرار العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالإضافة إلى الضبابية المتزايدة في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، جميعها عوامل أسهمت في زيادة الاستثمار في الذهب.

وأشار إلى أن توفير الحكومات لكميات كبيرة من السيولة النقدية يسهم أيضًا في نمو الاستثمار بأسواق الأسهم والعقارات والذهب، محذرًا من الانخداع بعمليات الاحتيال لبعض الشركات غير النظامية التي تسببت في خسائر كبيرة.

وقال الربدي إن الذهب دومًا يكون مجال التحوط الأمثل لأصحاب الثروات الضخمة، كما أكد أن الأشخاص الذين يمتلكون مدخرات قليلة قد لا يفيدهم الذهب إلا مع ارتفاع مؤشراته.