التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة في مؤتمر الصحة

يتطرق للاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية..
كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحرجة.
كما يرد متحدث الصحة على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.
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