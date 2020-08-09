التحليل الوبائي لحالات كورونا المؤكدة والحرجة في مؤتمر الصحة

كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة 1441 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحرجة.

كما يرد متحدث الصحة على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.