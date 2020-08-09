طقس الأحد: أمطار رعدية ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق وتمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة. مع ارتفاع الموج بين متر ومترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .