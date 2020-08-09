حملة ميدانية موسعة لإزالة السيارات التالفة في «عزيزية مكة»

نفذت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حملة ميدانية مُوسَّعة، على السيارات الخربة والهياكل التالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وتمَّ التأشير والكتابة من قبل اللجنة المختصة على عدد من هذه السيارات، تمهيدًا لرفعها، كما شملت الحملة المواقع التي يوجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الحملة تهدف إلى إزالة التشوُّه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، مشيرًا إلى ما تُشكِّله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات، وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

وأفاد المهندس عمر المالكي بأن الفرق الرقابية في البلدية كثَّفت حملاتها على أماكن المخالفين الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة ومواقف السيارات، وتمَّ خلالها مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص، لافتًا إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة؛ لما تُسبِّبه من أضرار للبنية التحتية، وإتلاف لطبقات الإسفلت، إضافةً إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.

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وأشار المالكي إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية والآلية المُصرَّح بها من قِبل الأمانة، والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

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