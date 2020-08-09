خلال جولاتها الرقابية..

أعلنت أمانة جدة غلق ٢٨ صالون حلاقة مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية خلال عيد الأضحى المبارك. وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر» إن ذلك يأتي ضمن تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من التزام صوالين الحلاقة بالإجراءات الاحترازية.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تُغلق 28 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات الوقائية خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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