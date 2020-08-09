«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية على منطقة نجران حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الحالة الجوية تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وذكرت الهيئة أنَّ هذه الحالة الجوية تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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