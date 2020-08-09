إسبر يكشف خطة تقليص القوات الأمريكية في أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في مقابلة بثت السبت مع قناة «فوكس نيوز» إن الولايات المتحدة تخطط لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلى «عدد أقل من خمسة آلاف» بنهاية نوفمبر ليكشف بذلك تفاصيل عن خطط الخفض التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب قبل أيام.

وللولايات المتحدة حاليًا زهاء 8600 عسكري في أفغانستان.

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وكان ترامب قد قال في مقابلة نشرها موقع أكسيوس يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تخطط لخفض هذا العدد إلى نحو أربعة آلاف.

وأضاف ترامب «في فترة زمنية قصيرة جدا، سنخفض أفراد قوة الجيش الأمريكي هناك، إلى ثمانية آلاف، ثم سنخفضها إلى أربعة آلاف. نحن نتفاوض حاليًا حول ذلك».

وفي 29 فبراير الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع حركة طالبان اتفاقا يُمهّد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.