الحصيني: أجواء صيفية حارة.. وحالة «رَهْو» تستمر عدة أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أجواء صيفية حارة عادية نهارًا ومعتدلة فجرًا، مشيرًا إلى أنَّ الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق ولا توجد مؤشّرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال «7» أيام قادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد 1441/12/19هـ أجواء حارة صيفية عادية نهارًا ومعتدلة فجرًا الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق، ولا توجد مؤشرات في نماذج الطقس تدلّ على موجة حر شديدة خلال «7» أيام قادمة/ بإذن الله، والمصائف تعيش حرارة معتدلة نهارًا باردة فجرًا».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع استمرار الحالة المطرية رَهْو عدة أيام، واليوم الأحد 1441/12/19هـ وليلة الاثنين متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وعمان والإمارات واليمن تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران، متوقع نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية على معظم المناطق».

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من جانبها، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق(الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أنّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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