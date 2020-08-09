10 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لـ«الزكاة والدخل».. تعرف عليها

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 10 حالات متعلقة بضريبة القيمة المضافة تستدعي تقديم بلاغ لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ إلى الهيئة، تتضمَّن عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة، وعدم توضيح طبيعة ونوع السلع المقدمة بدقة في الفاتورة الضريبية.

وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في حالات «المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف جنيه، والتعليم الأهلي والرعاية الصحية الخاصة»، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل فإن من الحالات التي تستدعي البلاغ، عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية، واحتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

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ومن الحالات التي تستدعي البلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع لها، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن تقديم البلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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