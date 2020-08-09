طالب بإبعادهم عن مجاري الأودية والمستنقعات
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية متابعة ومراقبة الأطفال أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول.
ونشرت المديرية عبر حسابها بموقع «تويتر»، مقطع فيديو توعويًا وثقت خلاله ردة فعل سريعة من شخص بعدما سقط طفل في أحد الأودية أثناء جريان السيول وتمكن من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.
وعلق «الدفاع المدني» على الفيديو، قائلا: «لسلامتك وسلامة أطفالك.. لا تتركهم يلعبون أثناء هطول الأمطار وأبعدهم عن مجاري الأودية والمستنقعات».
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: لسلامة أطفالك لا تتركهم يلعبون أثناء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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