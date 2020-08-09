الدفاع المدني: لسلامة أطفالك لا تتركهم يلعبون أثناء هطول الأمطار

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية متابعة ومراقبة الأطفال أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول.

ونشرت المديرية عبر حسابها بموقع «تويتر»، مقطع فيديو توعويًا وثقت خلاله ردة فعل سريعة من شخص بعدما سقط طفل في أحد الأودية أثناء جريان السيول وتمكن من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

‏وعلق «الدفاع المدني» على الفيديو، قائلا: «لسلامتك وسلامة أطفالك.. لا تتركهم يلعبون أثناء هطول الأمطار وأبعدهم عن مجاري الأودية والمستنقعات».