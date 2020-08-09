السعودية اليوم / الهند تسجل 64 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 861 حالة وفاة بالإضافة إلى 64399 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 43379 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات 2153010 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1480884 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.

// انتهى //

10:53ت م

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نيودلهي 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الهندية اليوم تسجيل 861 حالة وفاة بالإضافة إلى 64399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 43379 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات 2153010 حالات.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 1480884 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.// انتهى //10:53ت م0028

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