السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -, تتضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر .

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .

// انتهى //

08:23ت م

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