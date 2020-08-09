، تصحب برياح.. أمطار رعدية على نجران و5 من محافظاتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية نجران