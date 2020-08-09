السعودية | معلمة تستنسخ “واتساب” زوجها وتراقبه 9 أشهر.. والعقوبة سجن وغرامة 500 ألف

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اكتشف مواطن أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به، وتلقت على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في الجوال.

وحسب “عكاظ” اعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ورأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته، فيما طلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.

ومن جانبه قال المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.

وقال إن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية.