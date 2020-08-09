شكرا لقرائتكم خبر عن «منزلاوي»: ايران يجب أن تُحاسب شمولياً على تحركاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، خالد منزلاوي، ان ايران يجب ان تُحاسب شمولياً على تحركاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الاوسط.

واضاف انه في حال عدم تمديد حظر الاسلحة على ايران، فأن اعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يكفله قرار مجلس الامن ٢٢٣١.