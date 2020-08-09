سعد الحريري يوضح حقيقية فساد شحنة المساعدات المصرية

2020-08-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفى رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، أمس السبت، ما نسب إليه من تصريحات حول انتهاء صلاحية المساعدات التي قدمتها مصر للبنان لمواجهة تداعيات انفجار بيروت.

وقال المكتب الإعلامي للحريري: ” أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، تعمد نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية” .

ونفى لمكتب الإعلامي هذه الأخبار المفبركة، مؤكدا أنها ضمن حملات مشبوهة تهدف للإساءة لعلاقات الحريري العربية والدولية.

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في سياق متصل، أعلن مروان عبود محافظ بيروت، ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء ليتجاوز الـ220 قتيلاً، و5 آلاف جريح.

وأبدى محافظ بيروت في تصريحات متلفزة اعتراضًا على الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بيروت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، متابعًا أن أحداث الشغب دمرت باقي ما لم يدمره انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح المحافظ أن الهدوء عاد إلى العاصمة بيروت، بعد سلسلة حرائق اشتعلت وسط العاصمة.

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