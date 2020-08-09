شكرا لقرائتكم تنبيه من رياح سطحية وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-09 تنبيه من رياح سطحية وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى الساعة السادسة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله -. Advertisements وتوقعت الأرصاد نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر . وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء .



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