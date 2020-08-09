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الحصيني يتوقع استمرار حالة رهو.. والحرارة حول معدلاتها
هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة بعدة مناطق
متابعات الخليج 365 - تبوك
توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة المطرية ” رَهْو ” حتى ليلة الاثنين.
كما توقع الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران، كما توقع أجواء حارة صيفية عادية نهاراً ومعتدلة فجراً.
وأضاف عبدالعزيز الحصيني “الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق ولا توجد مؤشرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة”.
وأشار إلى أن المصايف تعيش حرارة معتدلة نهارًا، وباردة فجرًا.
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