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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الغربي من #السعودية".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران).
الدكتور عبدالله المسند حالة رهو المطرية
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:33 AM
توقّع الرياح شمالية غربية نشطة تستهدف المناطق المفتوحة من المملكة"رهو" تستمر وتضعف.. "المسند": هنا مناطقها والرياح قد تثير غباراً
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #رهو المطرية مستمرة ولكن أضعف مما كانت عليه في السابق، ومن المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة.
وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الغربي من #السعودية".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، نجران).
، "رهو" تستمر وتضعف.. "المسند": هنا مناطقها والرياح قد تثير غباراً ،
المصدر : الخليج 365
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