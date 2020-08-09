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تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.
وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و12 ألفًا و412 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.البرازيل فيروس كورونا الجديد
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:23 AM
بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابةالبرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19
تجاوزت البرازيل 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.
وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل ما مجموعه 3 ملايين و12 ألفًا و412 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تحتل البلاد المركز الثاني في إجمالي كل من الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.
، البرازيل تتجاوز 100 ألف وفاة بسبب كوفيد-19 ،
المصدر : الخليج 365
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