شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..أيدي العابثين تطال بأحد معالم حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وثق مواطن صورة لتشويه أحد المجسمات الجمالية بمحافظة الخطة في حائل.

ونشرت الغواصة هيفاء الطويلعي صورة المكان بعدما طالته أيدي العابثين، وصورة اخرى لنفس المكان قبل أسبوع، التقطتها خلال تواجدها في حائل.

وقالت الطويلي: " هذا المنظر الجميل صورت جنبة من أسبوع في حائل تحديدا محافظة الخطة، لكن الصدمة بالأمس أرسلو لي المتابعين صورة للمكان بعد العبث فيه " .

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وتابعت: " والله إنه ضاق صدري، طبعا تصرف شخصي لا يمثل إلا نفسه لكن كيف يتم محاسبة العابثين " .