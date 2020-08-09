شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: شعارنا " لن أصافح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام. جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأحد، رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، حول التعامل بحذر في أوقات الدوام. وقال الربيعة: " نعود لأعمالنا وخدمة وطننا، وشعارنا (ألبس كمامتي / لن أصافح / أترك مسافة كافية " . واختتم وزير الصحة بقوله: " سلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي ".

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