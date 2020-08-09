شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: لا مؤشرات عن موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة المطرية " رَهْو " حتى ليلة الأثنين.
كما توقع الحصيني أمطارًا متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى جنوب مكة وغرب نجران.
وأوضح الحصيني أنه من المتوقع أجواء حارة صيفية عادية نهاراً ومعتدلة فجراً، قائلا: " الحرارة حول معدلاتها الطبيعة في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق ولاتوجد مؤشرات في نماذج الطقس تدل على موجة حر شديدة خلال 7 أيام قادمة " .
وأشار إلى أن المصائف تعيش حرارة معتدلة نهارًا، وباردة فجرًا.
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