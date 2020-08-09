إنخفاض ملحوظ في حالات كورونا بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت مكة المكرمة إنخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء شهدت مكة المكرمة إنخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية من جراء فيروس كورونا المستجد ولم يتبق سوى 1478 حالة نشطة فقط أغلبها حالات مستقرة، وهو رقم قليل مقارنة بالأشهر الماضية. يذكر أن مكة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم قد سجلت 29438 حالة، تعافى منها 27393 حالة، وتوفي 567 حالة.

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