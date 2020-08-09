شكرا لمتابعة خبر عن إرباك حركة المرور بسبب بائعات الورد في شفا الطائف والأمانة تتدخل (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أربكت " بائعات الورد " في شفا الطائف حركة المرور، وجاء ذلك بالتحديد من تقاطع وادي ذي غزال حتى الدائري أو ما يُسمى بـ " الفرع " في مركز الشفا السياحي.

واستثرن بائعات الورد الشباب من خلال وجودهن على الرصيف المحاذي للطريق الطالع للشفا، اللاتي تسببن في إرباك الحركة المرورية على ذلك الطريق السريع.

وقامت لجنة مُشكلة من أمانة محافظة الطائف، بتفريق عددًا من " بائعات الورد " واللاتي ينتشرن بكثافة في طريق الشفا الطالع.

Advertisements