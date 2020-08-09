«إحصاء رسمي» يوضح الـ10 مدن الأعلى تعافيًا من كورونا منذ بداية الجائحة

الرياض تتصدر بـ 48 ألفًا و624 حالة..
تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلةً 48 ألفًا و624 حالة من أصل 250 ألفًا و440 حالة تعافٍ سُجِّلت في المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 27,393 حالة- وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- فيما حلت جدة ثالثًا بـ 26,098 ثم الدمام رابعًا بـ15,428 ثم جاءت المدينة المنورة خامسًا بـ15,128.
في حين احتلت الهفوف المرتبة السادسة بـ14,212 ثم جاءت الطائف في المرتبة السابعة بـ9,140 وجاءت القطيف في المرتبة الثامنة بـ 6,900 ثم تاسعا الخبر بـ6,189 ثم عاشرًا خميس مشيط بـ 5,767.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 287262 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 250440 حالة. كما تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3130 حالة.
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