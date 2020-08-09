المرور السعودي: 4 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

جدد المرور السعودي التذكير بخطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر.

وذكر المرور السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات عبر منصة أبشر من خلال: تسجيل الدخول في حسابك على أبشر ثم الذهاب إلى خدمات المركبات واختيار الاستعلامات ثم اختيار «صلاحية التأمين على المركبات» وأخيرًا تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.

فيما أوضح المرور السعودي الإجراء المتَّبع عند فقدان رخصة القيادة والاستمارة، تفاعلًا مع استفسار وصله بهذا الشأن.

وقال المرور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: في حالة فقدان الرخصة يتم اتخاذ الإجراء التالي: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك.