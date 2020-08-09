الحدود الشمالية.. تنفيذ 5132 جولة على المنشآت التجارية

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 5132 جولة رقابية على المنشآت التجارية، وشملت المخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية، ومحال غيار الزيت للسيارات ومحطات الوقود ومحال الغازات.

وبيّن مدير فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز، أن هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية «مدى» لدى البقالات والتموينيات، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

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وأوضح أن الفرق الرقابية تلقت 1780 بلاغًا، خلال هذه الجولات وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصًا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون.

كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.