منظومة التعليم الموحدة تتحول إلى منصة «مدرستي»

قبل إعلان آلية العام الدراسي القادم..

أعلنت وزارة التعليم استبدال مسمى بوابة منظومة التعليم الموحدة إلى مسمى «مدرستي». ويأتي ذلك قبل الإعلان الرسمي عن آلية العام الدراسي القادم. وأوضحت أن رابط الموقع الجديد سيكون: https://vschool.sa/auth/index.

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