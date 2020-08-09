السعودية اليوم / ليبيا تسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 و5 وفيات



طرابلس 19 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 153 إصابة بفيروس

وأوضح المركز ،أنه تسلم السبت 1003 عينات، موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ275 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ437 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 97 عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد بـ36 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 71 عينة.

ولفت المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية 850 عينة، فيما تأكد إصابة 153 عينة، منها 31 حالة جديدة، و122 حالة لمخالطين.

// انتهى //

07:18ت م

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طرابلس 19 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 09 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما سجل 31 حالة شفاء و5 وفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز ،أنه تسلم السبت 1003 عينات، موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس بـ275 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة بـ437 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 87 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 97 عينة، ومختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد بـ36 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 71 عينة.ولفت المركز إلى أن نتائج تحاليل العينات أظهرت سلبية 850 عينة، فيما تأكد إصابة 153 عينة، منها 31 حالة جديدة، و122 حالة لمخالطين.// انتهى //07:18ت م0006

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