استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة إلكترونيًا

نتعرف سويا على خطوات استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة، التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تسجيل الدخول علي بوابتها الإلكترونية، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتغيير اسمها من وزارة العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عقب ضم وزارة الخدمة المدنية إلي وزارة العمل لكي يصبح بهذا الاسم وذلك عقب القرار الملكي الجديد من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، حيث يمكن الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية بشكل إلكتروني ومن ضمنها الاستعلام عن نطاقات مؤسسة بكل سهولة ويسر.

استعلام عن نطاق مؤسسة برقم إقامة

يمكن الاستعلام عن نطاقات الشركة من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوابة الأفراد من ثم التوجه إلى قسم الخدمات الالكترونية من ثم الولوج علي خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، والتي من خلالها يمكن معرفة النطاق القانوني للمؤسسة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة المنتشرة في العديد من المناطق علي مستوي كافة المحافظات السعودية.

استعلام عن وافد برقم الاقامة مكتب العمل

كما توفر خدمة استعلام عن نطاق مؤسسه احمر أو اخضر برقم الإقامة الاطلاع علي جميع المعلومات الخاصة بها في السوق السعودي وموقفها في مكتب، حيث يدل اللون الأحمر على أن المؤسسة يلزم عليها تسجيل البيانات الخاصة بالعاملين الجدد لديها في الوزارة، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من الموظفين من العمالة الوافدة بها، وهنا لابد بأقصى سرعة من تقليل عدد العاملين بها