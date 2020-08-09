بالفيديو..مواطن يستغل برودة أبها للرسم بالبخار

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): برع مواطن شاب في الرسم بطريقة مبتكرة على البخار، مستغلا الأجواء الباردة في أبها. برع مواطن شاب في الرسم بطريقة مبتكرة على البخار، مستغلا الأجواء الباردة في أبها. ووثق مقطع فيديو لحظة رسم الشاب لصورة للفنان محمد عبده على زجاج سيارته، ثم مرر كوب شاي ساخن لإبراز الصورة. وأوضح الشاب أنه يجلس داخل السيارة والزجاج مغلقًا، وعند تكون الضباب بسبب برودة الأجواء يمرر كوب ساخن على الزجاج ثم يرسم باستخدام عود خشب.

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