شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ لدى " الزكاة والدخل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن الحالات التي تتطلب تقديم بلاغ لديها.

وفيما يلي الحالات التي عددتها الهيئة لتقديم البلاغ:

عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات المقدمة بشكل دقيق في الفاتورة الضريبية.

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عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية.

تحصيل ضريبة على منتج الصفري غير خاضع للضريبة.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن المسكن الأول بما لا يزيد على 850 ألفًا/التعليم الأهلي/الرعاية الصحية الخاصة.

احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15 ٪. وتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قِبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية.