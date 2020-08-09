السعودية اليوم / نزوح نحو 20 ألف شخص إثر فيضانات في إثيوبيا



أديس أبابا 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم عن نزوح نحو 20 ألف شخص من منازلهم إثر الفيضانات في منطقة أفار، شمال شرقي البلاد.

وأفادت نائبة رئيس إدارة الوقاية من الكوارث في المنطقة أفار، كولثومة بورهابا غلي، في تصريحات لها أن الفيضانات تسببت في أضرار بالممتلكات وقتلت عشرات الحيوانات، وان الفيضانات سببها فيضان نهر أواش، وألحقت أضرارًا بـ 10 من مقاطعات المنطقة .

وحذرت المسؤولة من أن هناك 51 ألف شخص آخرين معرضون للخطر بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ جارية، بما في ذلك عمليات النقل الجوي للجيش.

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