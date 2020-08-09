السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 18 ذو الحجة1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالة.

// انتهى //

03:02ت م

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نواكشوط 18 ذو الحجة1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالة.// انتهى //03:02ت م0143

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