، "الخليج 365" ترصد أبرز أحداث الأسبوع: اعتراض طائرة للحوثي.. و"رباعية الهلال".. و3 "ملحقات ثقافيات" للمرة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - السعودية صاحبة الأيادي البيضاء في القضايا العربية ترسل أولى طلائع جسرها الجوي لمساعدة منكوبي بيروت

درجت سياسة المملكة العربية السعودية على الأفعال لا الأقوال، وعلى الأفعال أن تنبئ وتُحدّث عن نفسها، فلا حاجة إلى المزايدات والتهويل بالأقوال التي لا ترتقي إلى مستوى الأعمال المُنجزة والمتحققة على أرض الواقع، فكلما كانت الأعمال منظورة وواقعة كانت أصدق أنباءً من الكتبِ، فهذه الإنسانية تستنطق العالم بلا ضجيج، وبلا تهويل، الأفعال تتحدثُ عن نفسها كما هو الحال في سياسة المملكة العربية السعودية، دومًا وأبدًا الأفعال قبل الأقوال حيث سيرت جسرًا إغاثيًا لمساعدة منكوبي لبنان، ويعلم العالم العربي مدى حرص المملكة على قضايا العربية والوقوف في المحن والكوارث.

بيروت الذي اكتوى جسدها بأكبر انفجار لم يشهده العالم منذ عشرات السنين لتصبح ذات اسم جديد "بيروتشيما، لم تمض سوى ساعات وصدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله لتقديم المساعدات للشعب اللبناني حيث تم تسيير جسر إغاثي ومساعدات عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، رصد الخليج 365 الأسبوعي يسجل أبرز أحداث الأسبوع الماضي من كارثة لبنان، إلى رباعية الهلال أمام النصر، وجولات وزير الخارجية، وتطورات السوق البترولية، وترقب العودة للدراسة والجهات المشاركة، وتعيين ملحقين ثقافيين في عددٍ من الدول من بينهم 3 نساء.

وصول أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لمساعدة منكوبي بيروت

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستمر لمدة أربعة أيام؛ لمساعدة المنكوبين من انفجار مرفأ بيروت.

وكان في استقبال أولى المساعدات التي وصلت جوًّا عبر طائرتين إلى مطار بيروت الدولي: وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ورافقها فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وسيباشر الفريق خلال الساعات القادمة نقل المساعدات للمواقع المتضررة في بيروت والتي تزن 120 طنًا، تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة.

https://sabq.org/C2XYbz

مصادر "الخليج 365": جهات حكومية عدة تشارك "التعليم" آلية العودة للدراسة

علمت مصادر "الخليج 365" أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، وما يتم تداوله عن الدراسة حضوريًّا أو عن بُعد عبر حسابات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأكدت تلك المصادر أن وزارة التعليم ليست بمفردها في اتخاذ قرار العودة للدراسة كما يعتقد بعضهم، أو تتحمل مسؤوليته ومخاطره الصحية والتقنية وحدها؛ إذ تتشارك مع التعليم وزارتا الصحة والاتصالات، إلى جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لاتخاذ ما يحقق مصلحة وسلامة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، ونحو مليون وستمائة ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي.

https://sabq.org/HLd9Wp

حضر "قوميز" وتألق سالم واختفى "حمدالله".. الهلال يضرب النصر برباعية

قطع فريق الهلال الأول لكرة القدم خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري بعدما حسم مواجهة الديربي، وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي النصر (4-1) موسعًا بذلك الفارق معه إلى تسع نقاط قبل 7 جولات على النهاية، ومسجلاً بذلك فوزه الأول؛ إذ يعود آخر انتصار له في الديربي لتاريخ 27 أكتوبر 2017، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة عيدنا عيدين).

وبهذه النتيجة بات الهلال يغرد خارج السرب في الصدارة بـ 54 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ45 في وصافة جدول الترتيب.

https://sabq.org/V5M7nD

تحديد هوية المعتدين على السلاحف في "أملج تبوك"

أكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، تحديد هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي للقوات بالجميع، استشعار المسؤولية الوطنية تجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

https://sabq.org/PYgvW3

وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

جرى اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وتركّز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية "أوبك بلس."

ومع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل، التزام العراق الثابت باتفاقية "أوبك بلس"، أضاف أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاقية نسبته 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس.

كما أكّد أن العراق سيُضيف تخفيضًا من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

https://sabq.org/Bm38DL

وزير الخارجية يستعرض مجمل القضايا مع نظيرته بجنوب السودان

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية السيد توت قلواك.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.

https://sabq.org/pVBYs4

السفير المعلمي يستعرض العلاقات الثنائية مع مندوب البرازيل لدى الأمم المتحدة

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مع مندوب جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير رونالدو كوستا فيلهو عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية على الساحة الدولية، والتعاون بين وفدي البلدين في الأمم المتحدة.

وأشاد مندوب جمهورية البرازيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد، وجهد السفير المعلمي من خلال قيادته الناجحة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ منوهًا بالبرامج التي يقوم بها المركز بهدف معالجة قضايا الإرهاب بجميع أشكاله.

https://sabq.org/qChgHV

"التحالف" يعلن اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد "المالكي" أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضًا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

https://sabq.org/9FjfrQ

الدفاع المدني يباشر عددًا من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ويرفع درجة الجاهزية في بعض المناطق

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة)؛ تمكَّنت - بفضل الله - خلال الفترة من 5-14 ذي الحجة 1441هـ من إنقاذ أكثر من (698) شخصًا، وإخلاء (77) شخصًا، و(11) أسرة، وإيواء (633) شخصًا، و(3) أسر، من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق؛ حيث كانت منطقة عسير الأعلى في عدد حالات الإنقاذ، بينما الأقل كانت المدينة المنورة بحالة إنقاذ واحدة.

https://sabq.org/Bvpq4S

بينهم 3 سيدات للمرة الأولى.. "وزير التعليم" يكلّف عددًا من الملحقين الثقافيين بعدة دول

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارات تكليف عددٍ من الملحقين الثقافيين في عدة دول خليجية وعربية وصديقة من بينهم ثلاث سيدات؛ يتقلدن هذا المنصب للمرة الأولى، تمكينًا للمرأة السعودية.

وتضمنت تلك القرارات تكليف الدكتور أمل بنت جميل فطاني ملحقًا ثقافيًا في المملكة المتحدة، والدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ملحقًا ثقافيًا في إيرلندا، والدكتور أحمد بن عبدالله الفريح ملحقًا ثقافيًا في جمهورية مصر العربية، والدكتور عيسى بن فهد الرميح ملحقًا ثقافيًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور سعد بن محمد الشبانة ملحقًا ثقافيًا لدى دولة الكويت، والدكتورة يسرى بنت حسين الجزائري قائمًا بأعمال الملحق الثقافي بالمملكة المغربية.

وتأتي هذه القرارات تعزيزًا لحضور المملكة التعليمي والثقافي على الصعيد الدولي، وتفعيل مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتنسيق منح الطلاب للدراسة في المملكة، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين، وتيسير رحلتهم التعليمية؛ واستثمار قدراتهم لخدمة الوطن والمشاركة في تنميته مستقبلاً.

https://sabq.org/yC6tQ5

موقف بطولي لممرضة سعودية.. تباشر حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة وتسعف مصابة

شاركت ممرضة سعودية في موقف بطولي وإنساني، بعد إنقاذها عائلة واحدة بعد أن تعرضت لحادث مروري بطريق الهجرة قبل عدة أيام، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَق إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

الممرضة خلود الصاعدي، من أبطال الصحة بالمدينة المنورة، صادفت وقت مرورها بالطريق حادثًا مروريًّا بطريق الهجرة؛ حيث قامت على الفور بالتوقف والتدخل لإنقاذ حياة المصابين، مدفوعة بواجباتها الإنسانية؛ حيث أسعفت مصابة بالموقع وقدمت لها الإسعافات الأولية حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

https://sabq.org/J6GmT2موجز الخليج 365