شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث.. «مواقف» إسكان الخبر تقبع في نفق التعثر والان نبدء بالتفاصيل

اشتكى سكان الحي السادس والأحياء المجاورة له في إسكان الخبر من تعثر مشروع مواقف السيارات، وتسببه في وقوف المركبات داخل الأحياء وعلى الأرصفة وفي ممرات المشاة، وهو ما نتج عنه الازدحام المروري، وتدني طبقات الأرصفة وتكسرها بسبب الوقوف عليها.

وبيّن المواطن صالح الدويسان أنه تمت إزالة مواقف السيارات منذ ثلاثة أعوام ولم يتم إصلاحها إلى الآن، مبينًا أنها تسببت لهم في إثارة الأتربة، بالإضافة إلى دخول المركبات إلى الحي، حتى أصبحت تحل محل السكان.

ازدحام وتكدس

وأوضح المواطن علي الأسمري أن مشروع المواقف بدأ منذ ثلاثة أعوام ولم يكتمل، موضحًا أن وقوف السيارات على الأرصفة أدى إلى تكسرها وتشويه المظهر العام، بالإضافة إلى أن وقوف السيارات بممرات المشاة يسبب ضيقًا على السكان.

ولفت المواطن منصور الشهراني إلى إنجاز بعض المواقف في الإسكان وتأخر المشروع في مواقف الحي السادس والأحياء المجاورة له، مطالبًا المسؤولين بالوقوف على المشروع وإنهائه في أسرع وقت، خصوصًا أن التأخير يتسبب في الازدحام المروري وإغلاق ممرات المشاة.

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أسباب التعثر

وأوضحت الشركة المنفذة للمشروع أن من المعوقات التي تسببت في التعثر، صعوبة إخلاء المواقف من السيارات لعدم وجود أصحابها، وعدم وجود استشاري، وتوقف الصرف لأكثر من 7 أشهر وإلى الآن، وتأخير الاعتمادات والمعاملات، وزيادة في المساحات الأساسية للمشروع بنسبة 9.4 %، موضحة أنه تمت الموافقة عليها من الإدارة المعنية بعد مضي أكثر من 7 شهور من رفعها، أي في نهاية مدة المشروع الأساسية.

تشطيبات نهائية

وأضافت الشركة إنه تم استلام المشروع في 16-5-2018، والبدء فيه بتاريخ 2-7-2018، وسيتم الإنجاز عند انتظام الصرف بحد أقصى 6 أشهر، إضافة إلى أنه تم إنجاز 76٪ من المشروع، علمًا بأن الأعمال المتبقية معظمها أعمال تشطيبات.

وبدورها، تواصلت ”الخليج 365” مع صندوق التنمية العقاري، ولم يتم الرد حتى مثول الصحيفة للطبع.